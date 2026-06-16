RECIBÍ EL NEWSLETTER
MODERADORES COMUNITARIOS

Interior y ASSE presentaron plan piloto para evitar situaciones de violencia en emergencias

La propuesta prevé la incorporación de moderadores comunitarios que actuarán ante el ingreso a emergencias de personas heridas como consecuencia de hechos de violencia interpersonal grave.

ministerio-del-interior-conferencia-montevideo
danza-álvaro-asse-director-2026

El Ministerio del Interior y ASSE presentaron un plan piloto para trabajar y evitar situaciones de violencia en emergencias de centros de salud.

La propuesta prevé la incorporación de moderadores comunitarios que actuarán ante el ingreso a emergencias de personas heridas como consecuencia de hechos de violencia interpersonal grave, con el objetivo de prevenir represalias, contener a familiares y fortalecer los mecanismos de acompañamiento.

"Trata de personas en los centros hospitalarios, personas que están trabajando como moderadores en situaciones de violencia para cuando entra una persona a una emergencia, que entra con lesiones, que está herida por causas de violencia. Hay evidencia internacional que nos muestra que cuando una persona ingresa a causa de la violencia, tiene mayor probabilidad de sufrir nuevas violencias, nuevas lesiones e incluso generar una revancha", explicó la subsecretaria Gabriela Valverde.

ceibal y anep ofrecen herramientas de inteligencia artificial para docentes
Seguí leyendo

Ceibal y ANEP ofrecen herramientas de inteligencia artificial para docentes

Y agregó: "Lo que queremos en el marco del Barrio sin violencia, una experiencia que viene de la administración anterior, en esta acumulación positiva que proponemos del Ministerio del Interior, es trabajar con estas personas y con sus entornos familiares (...) porque entendemos que es el momento especial y es la oportunidad única para recibir información".

El Hospital del Cerro y el Pasteur serán los dos primeros centros que se aplicará el plan piloto porque hay evidencias de que son donde más concurren las personas lesionadas a causa de la violencia.

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que se aplicará en dichos centros de salud porque son vulnerables y que tienen la confianza de que el programa pueda llevar tranquilidad a los equipos de asistencia.

Danza comentó que cuando una persona herida llega a un centro de salud se genera mucha tensión condicionada por la gravedad del paciente y por el entorno.

ASSE CONVENIO INTERIOR

Los funcionarios de Salud Pública ven con buenos ojos el plan presentado, pero aguardan detalles para conocer cómo se va a implementar.

Lorena Luján dijo a Subrayado que las puertas de emergencia del Pasteur y del Hospital del Cerro son en donde se presentan las peores situaciones y es bueno porque se ve que están pensando en la problemática que ocurre día a día.

"No sabemos todavía cuándo es que se va comenzar, por lo menos, no sabemos en el Cerro", indicó.

FUNCIONARIOS SALUD CONVENIO

Temas de la nota

Lo más visto

Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta. Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado.
Avenida Italia y Fleming

Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta
OPERATIVO POR PICADAS

Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
COPA DEL MUNDO

"Me voy frustrado y enojado": Valverde lamenta el empate de Uruguay ante Arabia Saudita
El MINISTRO RESPONDIÓ A LA OPOSICIÓN

Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de balas, y dijo que criticas de la oposición "debilitan el estado de derecho"

Te puede interesar

Imagen de archivo. Moisés Martínez en audiencia judicial.
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
Quién es Wilmar Antonio Pedraja, el maestro boquetero, detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires video
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Antonio Pedraja, el "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires
Buenas temperaturas y aumento de nubosidad, lluvias y algunas tormentas; posteriormente vuelve el frío
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

"Buenas temperaturas" y aumento de nubosidad, lluvias y "algunas tormentas"; posteriormente vuelve el frío

Dejá tu comentario