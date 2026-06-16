Interior y ASSE presentaron plan piloto para evitar situaciones de violencia en emergencias

El Ministerio del Interior y ASSE presentaron un plan piloto para trabajar y evitar situaciones de violencia en emergencias de centros de salud.

La propuesta prevé la incorporación de moderadores comunitarios que actuarán ante el ingreso a emergencias de personas heridas como consecuencia de hechos de violencia interpersonal grave, con el objetivo de prevenir represalias, contener a familiares y fortalecer los mecanismos de acompañamiento.

"Trata de personas en los centros hospitalarios, personas que están trabajando como moderadores en situaciones de violencia para cuando entra una persona a una emergencia, que entra con lesiones, que está herida por causas de violencia. Hay evidencia internacional que nos muestra que cuando una persona ingresa a causa de la violencia, tiene mayor probabilidad de sufrir nuevas violencias, nuevas lesiones e incluso generar una revancha", explicó la subsecretaria Gabriela Valverde.

Y agregó: "Lo que queremos en el marco del Barrio sin violencia, una experiencia que viene de la administración anterior, en esta acumulación positiva que proponemos del Ministerio del Interior, es trabajar con estas personas y con sus entornos familiares (...) porque entendemos que es el momento especial y es la oportunidad única para recibir información".

El Hospital del Cerro y el Pasteur serán los dos primeros centros que se aplicará el plan piloto porque hay evidencias de que son donde más concurren las personas lesionadas a causa de la violencia.

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que se aplicará en dichos centros de salud porque son vulnerables y que tienen la confianza de que el programa pueda llevar tranquilidad a los equipos de asistencia.

Danza comentó que cuando una persona herida llega a un centro de salud se genera mucha tensión condicionada por la gravedad del paciente y por el entorno.

ASSE CONVENIO INTERIOR

Los funcionarios de Salud Pública ven con buenos ojos el plan presentado, pero aguardan detalles para conocer cómo se va a implementar.

Lorena Luján dijo a Subrayado que las puertas de emergencia del Pasteur y del Hospital del Cerro son en donde se presentan las peores situaciones y es bueno porque se ve que están pensando en la problemática que ocurre día a día.

"No sabemos todavía cuándo es que se va comenzar, por lo menos, no sabemos en el Cerro", indicó.