Interior retiró 17 caballos sueltos en Ciudad del Plata; si no aparecen sus dueños, serán donados o dados en adopción

El Ministerio del Interior retiró 17 caballos que estaban sueltos en la vía pública en Ciudad del Plata, San José.

El operativo se realizó con el objetivo de retirar a caballos para mejorar la seguridad vial, de las personas y de los mismos animales.

El trabajo ya se había realizado en otras zonas de Montevideo con el mismo objetivo. Del operativo participó el Ministerio de Defensa y la Guardia Republicana que son las fuerzas entrenadas para el tratamiento de los caballos y el Instituto de Bienestar Animal que se encargó de la atención y destino de los animales.

En total se retiraron 17 caballos. Sus dueños tienen un plazo de tres días para acreditar la propiedad en la seccional 11 de Ciudad del Plata y, en ese caso, se le será devuelto.

Los caballos que permanezcan incautados serán donados a ONGs que trabajan con equinoterapia o serán dados en adopción responsable.