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SUBDIRECTOR POLICÍA NACIONAL

Alfredo Clavijo: "Es una oportunidad para fortalecer la seguridad en zonas marcadas por la criminalidad y la violencia letal"

El subdirector administrativo de Policía Nacional Alfredo Clavijo explicó el objetivo que tiene el Ministerio del Interior con el programa Más Barrio, que este jueves comenzó en Cerro Norte.

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El subdirector administrativo de Policía Nacional Alfredo Clavijo explicó a Subrayado cuál es el objetivo que tiene el Ministerio del Interior con el programa Más Barrio, que este jueves comenzó en el barrio Cerro Norte con funcionarios que censaron a los vecinos para conocer sus necesidades y, a partir de ello, aplicar medidas que mejoren la seguridad y la convivencia.

“Es una oportunidad para fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia en zonas marcadas por la criminalidad y la violencia letal”, dijo Clavijo durante el operativo en el barrio.

“Esto requiere intervenciones integrales. Un abordaje integral para fortalecer toda las dimensiones del urbanismo”, agregó.

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El jerarca policial dijo que el Ministerio del Interior se encargó “de toda la logística” para “asegurar el lugar primero” y “prevenir todas las situaciones que se puedan dar, por eso hay una ambulancia y un camión de bomberos”.

“Lo primero que necesitamos es más información, para conocer las necesidades de las personas”, dijo Clavijo, y en particular, sobre seguridad, en Cerro Norte, contó que “en los últimos seis meses, comparados con el semestre anterior, ha bajado mucho la violencia letal”.

“Acá hay una cantidad de personas de trabajo, de bien, que espera integrarse a los servicios del Estado”, concluyó.

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