Interior llama a concurso para 150 cargos de Agente Ejecutivo en el Instituto Nacional de Rehabilitación

Las inscripciones están habilitadas desde el 28 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2025 mediante el formulario disponible en la web del Ministerio.

"La iniciativa forma parte de los 2.000 nuevos funcionarios policiales ejecutivos previstos en el presupuesto nacional. El llamado tiene como objetivo conformar un orden de prelación para cubrir cargos vacantes, así como aquellos que se generen, pertenecientes al Escalafón “L” Policial, Subescalafón Ejecutivo, en la jerarquía de Agente, con destino a dependencias del INR en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José", indicó la cartera.

Los postulantes podrán acceder a las bases generales, donde se detalla toda la información sobre requisitos, documentación, etapas del concurso y características del cargo.

El Ministerio del Interior recuerda que todas las comunicaciones relacionadas con el llamado serán publicadas por los canales oficiales, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados.

Los interesados pueden consultar a través del 2030 9017 o al correo electrónico: [email protected]

