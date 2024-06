Interior controlará casos de libertad asistida con nuevo dispositivo de reconocimiento facial

Se trata de dispositivos celulares que solo sirven para aplicar esta tecnología y no permite llamadas ni ninguna otra función, aseguró Fabián Rosano, Director Nacional de Supervisión de Libertad Asistida , del Ministerio del Interior .

Las autoridades definirán un perfil de las personas a las que se aplicará este nuevo sistema, que serán autores de “delitos muy leves, primarios, que no estén en situación de calle, que no tengan un consumo problemático, y que no estén en refugios”, agregó Rosano. En principio hay 700 personas elegibles para utilizar este sistema, que busca además reducir la cantidad de policías que deben ir al domicilio del procesado o condenado para verificar que cumple con el régimen de libertad asistida.