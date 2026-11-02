Intergremial Marítima anuncia movilización en el puerto de Montevideo por trabajo para uruguayos en el dragado de Martín García

La Intergremial Marítima, que reúne a sindicatos vinculados con trabajos y empresas del sector, hará una movilización con paro este martes de mañana en el acceso norte del puerto de Montevideo, lo que impedirá o enlentecerá el ingreso y la salida de camiones.

Facundo Montaña secretario de la Intergremial, dijo a Subrayado que la actual administración no cumple con la ley que establece un 50% de trabajadores uruguayos en las obras de dragado del canal de acceso Martín García.

Según Montaña, el 100% de los trabajadores contratados para las obras son argentinos. Las obras de ensanche y profundización del canal durarán varios años.

La movilización se los sindicatos será a partir de las 9:30 de este martes 3 de noviembre, anunció el dirigente sindical, y apuntó a la responsabilidad de la Comisión Administradora del Río de la Plata.

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