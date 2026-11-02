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CONFLICTO

Intergremial Marítima anuncia movilización en el puerto de Montevideo por trabajo para uruguayos en el dragado de Martín García

La movilización de la Intergremial Marítima será este martes de mañana en el acceso norte del puerto de Montevideo. Reclaman que se cumpla la ley de trabajo uruguayo en el dragado del canal Martín García.

Facundo-Montaña-Intergremial-Marítima

La Intergremial Marítima, que reúne a sindicatos vinculados con trabajos y empresas del sector, hará una movilización con paro este martes de mañana en el acceso norte del puerto de Montevideo, lo que impedirá o enlentecerá el ingreso y la salida de camiones.

Facundo Montaña secretario de la Intergremial, dijo a Subrayado que la actual administración no cumple con la ley que establece un 50% de trabajadores uruguayos en las obras de dragado del canal de acceso Martín García.

Según Montaña, el 100% de los trabajadores contratados para las obras son argentinos. Las obras de ensanche y profundización del canal durarán varios años.

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La movilización se los sindicatos será a partir de las 9:30 de este martes 3 de noviembre, anunció el dirigente sindical, y apuntó a la responsabilidad de la Comisión Administradora del Río de la Plata.

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