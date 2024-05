Intercambio entre Ghione y Guerrero: fiscal hizo críticas puntuales al accionar de la Policía en el caso Penadés

"Además, en el escrito no es como se anda diciendo por ahí porque está el celular de Mastropierro. Bueno, Mastropierro, será lo que será, no me interesa a mí decir que Mastropierro, ni me incumbe como fiscal, en esta causa hizo una denuncia como víctima que la Fiscalía tendrá la obligación de probar si lo es o si es mentira. En ese proceso estamos, pero en esta causa no es imputado. Entonces además de ese celular en particular, hay toda una cantidad de normativa de protección de la víctima que si damos la extracción genérica creo que se chocaría con la normativa vigente", dijo Ghione.

Por su parte, el abogado de Penadés dijo que de los informes que fueron entregados hay una parte que habla de Mauvezín, y en otro hay una parte que Mastropierro menciona a una persona y le robaba una chequera. "El problema no es entre nosotros, es con la Policía. Entonces ta, estamos de acuerdo", expresó.

La jueza finalmente definió que podían consultar el material pero no obtener una copia de toda la información del teléfono celular de Mastropierro. La magistrada también declinó a que la mujer trans Paula Díaz pudiese declarar de forma anticipada antes del juicio oral, tal como solicitó la defensa del exlegislador.

En otro momento de la audiencia, la fiscal Ghione criticó el trabajo de la Policía dado que no le aportaron información que acrediten el vínculo entre Mastropierro y Mauvezín.