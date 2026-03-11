Intento de rapiña termina con un militar retirado y un delincuente heridos en Colón; hubo tiroteo y choque

Un nuevo intento de rapiña tuvo lugar este miércoles de noche en Matto Grosso y avenida Garzón, en el barrio Colón .

Un militar retirado, de 60 años, estacionó su vehículo para atender el celular y fue abordado por cuatro individuos que se desplazaban en dos motos. Uno de ellos se baja, le abre la puerta y le apunta con un arma en el pecho, dándole un culatazo.

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre se defendió, forcejeó, le quitó el arma y disparó varias veces hiriendo al individuo, de 26 años, en un tobillo. El individuo que cuenta con varios antecedentes fue trasladado a un centro de salud.

Personal de Investigaciones que pasaba por el lugar se percató de la situación y comenzó a disparar contra los delincuentes. Ante esto se dieron a la fuga, pero en la esquina chocan con un vehículo, pero no les impidió huir.

En la escena quedó un casco, un arma y varias vainas.

El militar retirado sufrió una herida superficial en la cabeza, fuera de peligro.

Trabajó Policía Científica; el caso está a cargo de efectivos de zona operacional IV.