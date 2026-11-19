La Brigada Departamental de Seguridad Rural incautó 88 loros australianos, 15 nidos con pichones, huevos y una hembra adulta en cada uno, tres aves autóctonas y tres lagartos overos en un allanamiento este miércoles, en camino Repetto, en Montevideo.

Este procedimiento continúa con la investigación que comenzó el domingo, cuando fueron incautados más de 400 aves, lagartos, tortugas y especies exóticas de contrabando, en Piedras Blancas. Estos animales, algunos ingresados al país por posible contrabando, eran comercializados en la capital del país.

El miércoles, además de los animales, también fueron incautadas unas 350 jaulas y tramperos que serán destruidas, informó la Jefatura de Montevideo.

Este allanamiento fue solicitado por la Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno, que está a cargo de la investigación. Además de efectivos de la Brigada de Seguridad Rural y de la Unatem, participaron técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.

Respecto a la incautación del domingo, se dispuso el cese de detención del único detenido que había, que era el conductor del camión por el que comenzó la investigación. Asimismo, el vehículo quedó a disposición de Juzgado de Aduana.