Intentaron robar de nuevo en la misma joyería de Carrasco de la que en setiembre se llevaron 15 relojes Rolex

Cuatro delincuentes en dos motos intentaron robar en la joyería de Costa Rica y Rivera en Carrasco . El mismo comercio había sido asaltado el 8 de setiembre por seis rapiñeros que se llevaron 15 relojes Rolex y dinero, y el 24 de octubre volvieron a intentar, pero pese a emprender a macetazos contra la puerta principal de vidrio, no pudieron concretar el robo .

Esta última tentativa de hurto ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando sobre las 00:41 horas la empresa de respuesta de la alarma recibió la alerta de los sensores de la joyería. A través del monitoreo de las cámaras de seguridad de la galería donde se ubica el comercio, se vio a dos motos con cuatro ocupantes que tenían los rostros cubiertos por cascos.

A continuación, se bajaron los ocupantes y comenzaron a emprender con un mazo contra la puerta principal, lograron romperla e ingresar a la zona esclusa (entre las puertas de acceso), pero no entrar al local de la joyería. Cuando se encontraron con la segunda puerta decidieron irse del local sin concretar el robo. La joyería cuenta con seguro, alarma y circuito de cámaras de seguridad.

El mismo comercio había sido robado en la tarde del 8 de setiembre por seis delincuentes en tres motos. Se bajaron los tres acompañantes. Uno, amenazó al guardia de seguridad del complejo comercial; otro, intentó romper uno de los vidrios de la fachada con una maceta; y tercero, pateó la puerta de entrada y logró ingresar junto a los otros dos al local comercial.

Con la misma maceta, los ladrones le dieron 25 golpes a una de las vidrieras y 16 a otra. Con bandejas rompieron otras vidrieras. 41 macetazos y 1 minuto y 14 segundos después, los delincuentes se llevaron 15 relojes Rolex y 670 dólares y 12.800 pesos en efectivo. Los Rolex tienen un costo de entre 10.000 y más de 115.000 dólares.

Un delincuente fue condenado a cuatro años de cárcel por este robo piraña.

En la mañana del 24 de octubre se dio un nuevo intento de robo contra la misma joyería. Al lugar, llegaron cuatro hombres en dos motos negras. Uno se bajó con una maceta y emprendió contra la puerta principal de vidrio del comercio. Realizó una decena de golpes y además puntapiés, pero no pudo ingresar al comercio. Los delincuentes se fugaron sin concretar el robo.