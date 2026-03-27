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VACACIONES

Intenso movimiento en Tres Cruces por Semana de Turismo con unos 1.300 arribos y partidas este viernes

Alrededor de 30.000 pasajeros pasarán este viernes. En el cierre de la semana, habrán pasado por la terminal 11.500 coches con 350.000 personas.

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Una gran cantidad de partidas y arribos registra la terminal de ómnibus de Tres Cruces en la previa a la Semana de Turismo. El movimiento se va incrementando con el correr de las horas, previéndose un pico entre las 16 y las 20 horas de este viernes. La jornada cierra con unos 1.300 coches con alrededor de 30.000 pasajeros.

El jefe de la Torre de Control de Tres Cruces, Pablo Saraví, afirmó que este sábado será una jornada de fuerte movimiento, entre las 9 de la mañana y las 15 horas. La semana continuará tranquila y con funcionamiento normal hasta el miércoles y jueves, donde se espera una nueva ola de partidas para los pasajeros que tengan libre el jueves y el viernes.

Saraví espera que para el domingo se el día más movido con el retorno de los viajeros con más de 1.300 ómnibus. En el cierre de la semana, habrán pasado por la terminal 11.500 coches con 350.000 personas.

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En cuanto a los destinos, los más buscados son las zonas norte y este del país. Este año en particular se notó una mayor cantidad de solicitud de anden por parte de empresas de excursiones para partir a destinos en el exterior, principalmente hacia Brasil.

El intenso movimiento en la principal terminal de pasajeros se ve reflejado en los viajeros que se dirigen hacia distintos puntos del país por Semana de Turismo y Subrayado conversó con ellos.

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