Intensas precipitaciones provocaron desbordes de cauces de agua y afectaron a varias familias en el litoral

Las intensas precipitaciones registradas en Río Negro generaron que el Comité Departamental de Emergencias (Cecoed) adoptara un conjunto de acciones para mitigar los efectos del agua en los barrios más afectados y asistir a las familias que enfrentaron situaciones complejas como el desborde de pozos negros.

El Cecoed visitó a familias en situación de vulnerabilidad relevando necesidades específicas vinculadas a infraestructura, saneamiento y provisión de insumos básicos. Aunque ninguna familia requirió de evacuación, se dispuso de lugares como espacio de resguardo preventivo.

Los desbordes de arroyos y cañadas cortaron el paso en Camino San Salvador de Fray Bentos, cerca del Club Centenario. En zonas rurales de Grecco, El Águila y Paso de la Cruz, los caminos quedaron intransitables. En Sarandí de Navarro, los arroyos Tres Árboles y Averías desbordaron, lo que impidió el cruce por los puentes. En Paso de los Mellizos, las calzadas de Palmar Grande y Sarandí Grande no permitieron el cruce. Se espera que el agua escurra y vuelva a dar paso en las próximas horas.

En el departamento de Soriano, la ruta 95 a la altura del kilómetro 17, sobre arroyo Las Maulas, no daba paso a ningún tipo de vehículo. La misma ruta, sobre el kilómetro 28, en arroyo Asencio, no permitía el pasaje de vehículos livianos y en el kilómetro 9 había unos 50 metros de agua sobre la vía de circulación.

Temas de la nota precipitaciones

Río Negro

Soriano