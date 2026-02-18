RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORMENTA PEDRO

Francia registra récord de 35 días consecutivos de precipitaciones; la situación podría agravarse, según Météo France

La situación comenzó el 14 de enero y se extiende hasta el momento; la misma podría agravarse esta semana con la llegada de la tormenta Pedro y fuertes coeficientes de marea.

AFP

AFP

Con 35 días consecutivos de lluvia, Francia registra su racha más larga de jornadas con precipitaciones desde el inicio de las mediciones en 1959, anunció el miércoles Météo France.

Según los servicios meteorológicos franceses, la racha abarca el período del 14 de enero al 17 de febrero, y la acumulación de lluvias provocó crecidas en varias zonas del país.

La situación podría agravarse esta semana con la llegada de la tormenta Pedro y fuertes coeficientes de marea.

Foto: AFP. Policía, Francia.
Seguí leyendo

Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores

Además de Francia, otros países europeos afrontan actualmente temporales e inundaciones.

Según un nuevo estudio publicado el martes en Nature Communications, el cambio climático de origen humano contribuyó de manera significativa a intensificar las precipitaciones y las inundaciones mortales ocurridas cerca de Valencia, España, a finales de 2024.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

