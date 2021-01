Intendente de Rocha cesó a Subdirector de Turismo por fiesta clandestina en su propiedad

Según denuncian vecinos, en el hostel se realizan fiestas clandestinas, hasta altas horas de la madrugada. El pasado viernes la Policía intervino en una de ellas y notificó a una persona que se hizo responsable de dicha fiesta.

En un comunicado emitido por la comuna se expresa que "el Gobierno Departamental de Rocha comunica que ha sido cesado en sus funciones el Subdirector de turismo, Sr. Juan Calvo por violación a lo dispuesto en la ley 19.932 y normativa sanitaria nacional y departamental en materia de lucha contra el COVID-19".

"Me pasaron fotos de gente toda desconocida, metidos en la piscina y demás, y lo primero que hice fue tomar las medidas correspondientes, que fue venir y desalojar a los que me plantearon que eran los responsables", dijo el Subdirector de Turismo al corresponsal de Subrayado, Willan Diallutto. Agregó que la Policía no lo notificó de la fiesta que ocurrió en su propiedad.

El Intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez se hizo presente en el lugar y dijo a Subrayado que "no hay lugar en un Gobierno para una persona que no respeta las normas básicas de convivencia que nos estamos imponiendo en este momento tan dramático que está viviendo la sociedad". "En el gobierno no se puede actuar negligentemente", sentenció.

Dijo además que aplicarán las sanciones económicas correspondientes.