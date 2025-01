Intendente de Montevideo dice que el sistema de limpieza no es el "óptimo", pero que han tenido "avances significativos"

El intendente de Montevideo Mauricio Zunino aseguró que si bien el sistema de limpieza y recolección de residuos no está en un nivel óptimo, se han logrado avances en varias zonas y se sigue trabajando para encontrar soluciones acordes a la realidad de cada barrio de la capital.

“Ha habido avances en algunos aspectos y en otros nos queda seguir trabajando. No vamos a decir que en realidad tenemos el sistema óptimo que queremos, sí que hemos venido trabajando y en algunos lugares y algunas acciones hemos logrado avances significativos y en otras cosas nos queda seguir trabajando”, dijo Zunino este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Cuando vos decís, no nos sentimos conformes del todo porque efectivamente seguimos trabajando con procesos para ir avanzando en modificaciones del sistema, pensando en cuál es la mejor solución para cada zona y no con una solución única, que sí hemos detectado que no funciona”, apuntó.

Sobre los sistemas de recolección que entiende han funcionado de forma exitosa, y que se pueden extender a otras zonas de la capital, Zunino mencionó la recolección domiciliaria en Santiago Vázquez como un ejemplo. “Está funcionando bien, probablemente tenga otra extensión hacia otro lado”, dijo, pero alertó: “No todos los barrios de Montevideo pueden, o sería conveniente llevar ese sistema, para algunos lugares sí”.

También mencionó el sistema de recolección con contenedores más chicos en cooperativas o complejos de viviendas. “Eso también es un sistema a expandir”, aseguró.

Por último mencionó la limpieza de cursos de agua. “Hemos avanzando en la limpieza de los basurales en todos los cursos de agua. Eso permite que la red de arroyos y cañadas de Montevideo esté funcionando de la mejor manera posible”.