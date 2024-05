Intendencia de Rocha intimada a pagar USD 8,5 millones por posesión irregular de terreno de una pesquera

“Hubo un planteo contra la intendencia por no cumplir con la policía de la edificación, yendo a las demoliciones que hay que ir. La normativa le da la potestad, pero le da también la carga de hacerlo, tiene que hacerlo, no puede dejar de hacerlo, no puede abstenerse de hacerlo”, afirmó Alfaro.

El jerarca indicó que a la comuna se le impuso la obligación de demoler las construcciones ilegales en el predio propiedad de la pesquera. Lo que fue cumplido en parte, pero quedaron aspectos pendientes.

Los abogados de la intendencia trabajan en la contestación de la intimación y tratar de reducir el monto a pagar, teniendo en cuenta los aspectos que sí cumplió la comuna.

El caso se remonta a marzo de 1993 cuando la empresa había obtenido un fallo favorable, el que fue recurrido ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º turno, que en mayo de 1995, le dio nuevamente la razón a la pesquera y condenó a la intendencia “a abonar los frutos en razón de ser poseedora de mala fe”.

En mayo de 1997, se estimó el monto adeudado en 1,8 millones de pesos más IVA, pero en setiembre de 1998, el proceso quedó en suspenso a solicitud de ambas partes.

En 2001, la Junta Departamental y la Intendencia de Rocha aprobaron resoluciones para tratar de llegar a un acuerdo. “Sin embargo las mismas han sido reiteradamente incumplidas, en más de un sentido, por la Intendencia Municipal de Rocha”, afirma la compañía en su escrito en el que solicitó el desarchivo de la causa.

El caso había sido archivado en febrero de 2002 y a solicitud de la empresa fue desarchivado en abril de 2024. Finalmente, la Justicia de Rocha condenó a la comuna e intimó al pago de la deuda.