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Intendencia de Montevideo realiza este sábado 8 remate de vehículos abandonados y mobiliarios

Este jueves y el viernes, los artículos están en exposición para ver en el servicio, ubicado en General Flores 3828 Bis. La subasta será el sábado a las 10 de la mañana.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) informa en su página web el segundo remate anual bienes muebles que se realizará este sábado 8 de agosto, a las 10 de la mañana. Los artículos que se van a subastar se pueden ver este jueves y viernes en el servicio, ubicado en General Flores 3828 Bis, en horario de 9 a 15 horas.

Se rematarán vehículos aptos para circular, vehículos destinados únicamente a repuestos y mobiliario proveniente tanto de la Intendencia de Montevideo como de desalojos judiciales.

Los vehículos incluidos en el remate ingresaron al servicio tras ser retirados de la vía pública por denuncias de abandono. Una vez cumplidos los plazos y procedimientos legales correspondientes, aquellos que no fueron reclamados por sus propietarios pasan a integrar el remate.

Los vehículos aptos para circular podrán ser transferidos a nombre del comprador. En estos casos, se exonerarán únicamente las deudas correspondientes a la Intendencia de Montevideo.

Por su parte, los vehículos categorizados como no aptos para circular serán dados de baja del registro y únicamente podrán destinarse a la extracción y comercialización de repuestos no numerados.

Toda la información sobre la subasta se encuentra disponible en www.montevideo.gub.uy.

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