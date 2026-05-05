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Intendencia de Montevideo lanzó programa "Fondo Por Más 2026" para financiar hasta 128 proyectos

Los proyectos podrán tener ser colectivos, que recibirán un monto mayor, 120.000 pesos; o individuales, que recibirán entorno a unos 40.000 pesos.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) lanzó el programa sociolaboral "Fondo Por Más 2026" cuyo objetivo es reforzar pequeños emprendimientos y la inserción en el mundo laboral.

La directora de Desarrollo Social de la IMM, Graciela Villar, indicó que se prevé financiar 128 proyectos que podrán tener ser colectivos, que recibirán un monto mayor, 120.000 pesos; o individuales, que recibirán entorno a unos 40.000 pesos.

Villar sostuvo que este año apuntan a generar una mayor diversidad de proyectos que aborden otras áreas no tenidas en cuenta al contar con un aporte financiero de la comuna superior al de ejercicios anteriores. Se dará relevancia al área de la revalorización de los residuos, pero también el cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad.

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La directora de la comuna afirmó que el programa busca romper barreras como el caso de la cooperativa de mujeres que realiza trabajos de albañilería. El plazo para postularse vence el 14 de julio de 2026.

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