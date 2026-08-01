Intendencia de Montevideo fiscalizará el vertido de residuos en 10 puntos críticos del departamento

La Intendencia de Montevideo reforzará la fiscalización en 10 puntos críticos del departamento para prevenir el vertido irregular de residuos, con un sistema de fiscalización que combinará la rotación de cámaras y el uso de vehículos equipados con registro de imágenes para identificar y sancionar a quienes arrojen residuos en los sitios intervenidos.

Además en estos puntos críticos se plantarán árboles, se colocará cartelería y se cerrarán los accesos utilizados para el vertido de desechos. También se retirarán residuos y materiales de gran porte, se realizará limpieza manual y mecanizada, se cortará de pasto, se acondicionará el terreno y se restaurarán áreas degradadas.

En los puntos de mayor complejidad, las tareas se complementarán con vigilancia ambiental, retiro de vehículos abandonados y un seguimiento permanente para asegurar que las mejoras se mantengan en el tiempo.

Así se hizo en el asentamiento 24 de Enero, donde se desplegó un operativo con maquinaria pesada, camiones y cuadrillas para retirar residuos, acondicionar el terreno, plantar árboles e instalar cartelería.

Las próximas intervenciones se realizarán en Camino Luis Eduardo Pérez esquina Camino Los Camalotes; Senda 12 de Octubre esquina Juan de la Cosa; Camino Cruz del Sur esquina 30 de Marzo; Pasaje Pesebre esquina Pasaje INAME; Camino de las Tropas esquina C.D.; Carlos Tellier; avenida de las Instrucciones esquina Camino Antares; Jazmín esquina Esperanza; y Peabody esquina Camino Fauquet.