La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este martes de un ajuste en el horario de atención del servicio de guardavidas en las playas habilitadas del departamento desde el 3 de marzo.
Intendencia de Montevideo ajustó el horario del servicio de guardavidas en las playas de Montevideo
"Este cambio responde al ciclo natural de la temporada: al oscurecer más temprano, las condiciones de visibilidad disminuyen considerablemente hacia las 20:00 horas, lo que hace necesario adelantar el cierre del servicio para garantizar la seguridad de todos", informó la comuna.
El nuevo horario será de 8 a 19 horas y en Semana de Turismo (del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril) serán de 10 a 18 horas.
Desde la IMM, se recuerda que además de velar por la seguridad en el agua, los guardavidas cumplen funciones de vigilancia y rescate en las playas habilitadas, primeros auxilios en la zona costera ante emergencias y el reporte diario del estado de las playas con banderas de señalización y actualización en tiempo real en la página web de la comuna capitalina.
