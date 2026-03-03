RECIBÍ EL NEWSLETTER
Intendencia de Montevideo ajustó el horario del servicio de guardavidas en las playas de Montevideo

"Este cambio responde al ciclo natural de la temporada: al oscurecer más temprano, las condiciones de visibilidad disminuyen considerablemente hacia las 20:00 horas, lo que hace necesario adelantar el cierre del servicio para garantizar la seguridad de todos", informó la comuna.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este martes de un ajuste en el horario de atención del servicio de guardavidas en las playas habilitadas del departamento desde el 3 de marzo.

El nuevo horario será de 8 a 19 horas y en Semana de Turismo (del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril) serán de 10 a 18 horas.

Desde la IMM, se recuerda que además de velar por la seguridad en el agua, los guardavidas cumplen funciones de vigilancia y rescate en las playas habilitadas, primeros auxilios en la zona costera ante emergencias y el reporte diario del estado de las playas con banderas de señalización y actualización en tiempo real en la página web de la comuna capitalina.

