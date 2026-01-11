RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARQUE METROPOLITANO

Intendencia de Maldonado realiza investigación administrativa debido a tala de árboles en zona protegida

El parque metropolitano de los arroyos Maldonado y San Carlos fue restaurado y cuenta con especies nativas. Desde la Dirección de Ambiente se realizará un relevamiento de la zona para cuantificar el daño y dar con los responsables.

Intendencia de Maldonado

Intendencia de Maldonado

Vecinos denunciaron ante la comuna lo ocurrido en las últimas horas; se trata de ombúes que están en una zona preservada por la intendencia.

El intendente Miguel Abella instruyó la investigación administrativa para conocer las circunstancias y sobre quién ordenó la tala.

El Departamento de Gestión Ambiental junto con la Dirección de Ambiente llevó adelante en el mes de setiembre pasado una restauración de la zona ya que allí funcionaba la exprotectora rioplatense de animales.

Ese espacio fue recuperado por la Intendencia y se plantaron especies nativas junto con los alumnos de la tecnicatura de Guardaparques de la UTU Arrayanes.

Según indicó la comuna, la tala generó indignación y sorpresa, y desde la Dirección de Ambiente se realizará un relevamiento de la zona para cuantificar el daño.

