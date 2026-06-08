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CONTROLES AL TRÁNSITO

Intendencia de Maldonado comienza a fiscalizar la velocidad con radares en dos avenidas del departamento

Los dispositivos están instalados en la avenida A la Laguna entre Centauro y Aldebarán, y sobre avenida Francia entre Maipo y Urales.

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La Intendencia de Maldonado comienza a fiscalizar la velocidad con radares en dos avenidas del departamento.

Los dispositivos están instalados en la avenida A la Laguna entre Centauro y Aldebarán, y sobre avenida Francia entre Maipo y Urales como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial y mejorar el control del tránsito.

El Departamento de Movilidad de Maldonado exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad en cada zona para favorecer una conducción más responsable. Las imágenes de la intendencia muestran el primer día de funcionamiento.

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La medida es parte de una estrategia más amplia impulsada por el departamento para reforzar controles y reducir riesgos asociados al exceso de velocidad.

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