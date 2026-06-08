La Intendencia de Maldonado comienza a fiscalizar la velocidad con radares en dos avenidas del departamento.

Los dispositivos están instalados en la avenida A la Laguna entre Centauro y Aldebarán, y sobre avenida Francia entre Maipo y Urales como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial y mejorar el control del tránsito.

El Departamento de Movilidad de Maldonado exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad en cada zona para favorecer una conducción más responsable. Las imágenes de la intendencia muestran el primer día de funcionamiento.

La medida es parte de una estrategia más amplia impulsada por el departamento para reforzar controles y reducir riesgos asociados al exceso de velocidad.

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