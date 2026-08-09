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ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

El comunicado indica que la medida sindical se extiende hasta que finalice la movilización prevista para este lunes 10 de agosto.

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La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-UCOT) emitió un comunicado este domingo en el que decreta paro hasta que finalice una movilización prevista para este lunes 10 de agosto debido al secuestro de una unidad de transporte y su conductor.

"Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad", indica.

Y agrega: "La integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar".

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Desde ASCOT-UCOT señalan que concurrirán a los ámbitos correspondientes para plantear la situación y exigir medidas concretas ante la gravedad de lo ocurrido.

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