La Intendencia de Canelones, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa firmaron este viernes un acuerdo para instalar cámaras de videovigilancia en las bajadas de las playas de la Costa de Oro.

Las mismas estarán integradas al Centro de Comando Unificado Departamental. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la prevención del delito, contribuir a la protección de las personas, y mejorar la vigilancia de los espacios públicos.

El secretario general de la comuna canaria, Pedro Irigoin, dijo que quedarán cubiertas 25 bajadas en esta temporada, dentro de los 60 kilómetros de costa del departamento, de 103 que están activas.

"Estamos seguros que se va a notar en este verano donde están instaladas y paulatinamente vamos a poder mejorar la coordinación y obviamente alcanzar más sitios", destacó.

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