Intendencia de Canelones firmó convenio con programa Pelota al medio

El Programa Pelota al medio a la Esperanza firmó este sábado un acuerdo con la Intendencia de Canelones para trabajar en convivencia en Barros Blancos.

Esta propuesta socio-deportiva del Ministerio del Interior promueve la convivencia y el juego limpio entre adolescentes de centros educativos públicos de UTU y liceos, a través de la educación, el deporte, la cultura y la inserción laboral.

Braian Ferri, alcalde de Barros Blancos dijo a Subrayado que hubo algunas situaciones de violencia que sucedieron en canchas deportivas de la zona, y por eso les pareció importante buscar las herramientas para "generar ámbitos donde compartan los diferentes deportistas, de las diferentes instituciones, donde se genere un ámbito de convivencia, para así cuando llegue el domingo, que es el día de competencia, ellos ya vengan con un vínculo anterior, para que se genere respeto".

Según explican en el sitio web del programa, en muchos barrios, los espacios públicos han sido ocupados por dinámicas delictivas. El deporte permite recuperar territorio para la comunidad, fortaleciendo vínculos y generando cohesión social.

Agustín Iparraguirre, director de Pelota al medio a la Esperanza, dijo a Subrayado que "hoy hicimos un encuentro (...) con chiquilines de dsitintos clubes, para generar una actividad de convivencia y generar ahí los encuentros que ya venimos haciendo con el gobierno de Canelones".

Sobre el programa Iparraguirre dijo que "hay que trabajar día a día, estar con los chiquilines, hacer un cambio cultural. Es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que uno lo ve que hay violencia, pero hay que hacerlo, hay que trabajar de las raíces, de abajo con los chiquilines, en los clubes donde ellos están, hablar con las familias (...) y el programa viene insistiendo en ese paso".