Intendencia de Canelones abrirá inscripciones para operar con aplicaciones de transporte en el departamento

A partir de este viernes 22 de mayo quedarán abiertas las inscripciones para quienes aspiren a trabajar con aplicaciones de transporte en el departamento de Canelones.

El trámite se realizará exclusivamente de forma online, mediante un formulario que estará disponible en la página web de la intendencia, donde además se deberá adjuntar la documentación correspondiente.

La medida forma parte de la implementación del decreto aprobado por la junta departamental, que establece la regulación del transporte de pasajeros a través de plataformas digitales en el departamento.

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Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte señalaron que este sistema de movilidad ha tenido un crecimiento sostenido y se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada por la población.

En ese marco, tanto los aspirantes a prestar servicio como las aplicaciones interesadas en operar en Canelones, podrán iniciar el proceso de inscripción desde la misma jornada.

Los requisitos, condiciones y documentación exigida para completar el trámite ya se encuentran detallados en la resolución y el decreto correspondiente, disponibles en la web oficial de la Intendencia de Canelones.

El director general de Tránsito y Transporte de Canelones, Alejandro Alberro, indicó que la comuna trabaja para incrementar las frecuencias de transporte en algunas zonas del departamento.