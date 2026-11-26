La Intendencia de Montevideo (IMM) aumentó la frecuencia y comenzó a aplicar tecnología, como el muestreo automático, para el estudio de las playas del departamento según los nuevos parámetros establecidos por el gobierno nacional.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, indicó que los nuevos parámetros atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la posibilidad de baños en costas con aguas salinas, como la de Montevideo, con el análisis de los enterococos.

El laboratorio de la IMM avanzó en la validación de las técnicas, aumentó la frecuencia de análisis y sumó tecnología, con toma automática de muestras en las playas Ramírez, Pocitos y Cerro.

Herou destacó la inversión de la comuna capitalina para que la población tenga la certeza y la tranquilidad sobre el monitoreo. La IMM publicará a partir del 1º de diciembre a las 15 horas en su página web el reporte diario de la situación de las playas del departamento.

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