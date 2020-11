Instituto de Economía de UdelaR proyecta caída de la economía del 4.7%

En cuanto a las proyecciones del Instituto en cuanto a la economía en Udasa el añoa que viene" agregó.

"Sin embargo, analizando lo que ha sucedido en este último trimestre vemos que si bien hubo una recuperación de la fuerte caída, la economía empieza a crecer pero se queda" explicó la economísta y manifestó que desde el Instituto "no ven un dinamismo que permita que la caída promedio sea 3.5%" como proyecta el gobierno. "Nos parece que el dinamismo es mucho más grande y nuestras proyecciones rondan 4.5 o 4.7% para este año" expresó.

"El año que viene se espera, por supuesto, un crecimiento" y agregó que "hasta que no haya una vacuna generalizada el mundo no va a volver y el movimiento no va a ser importante". Explicó que el Instituto proyecta un crecimiento del 3.5% para el próximo año.

Consultada sobre la ley de presupuesto con respecto a los "supuestos que tiene por detrás pensamos que el crecimiento va a ser menor de lo que se proyecta, nos parece bastante difícil que se logren esos resultados. Son muy optimistas" manifestó.