RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMBIOS LEGALES

Institución de Derechos Humanos propone estudiar cambios al proceso de adopción de niños

Tras varias denuncias de casos donde hubo fallas u omisiones en el proceso de adopción de niños, la Institución de Derechos Humanos propondrá cambios legales y se lo planteará al INAU.

Jimena-Fernández-INDDHH-enero-2026

El planteo será elevado al INAU y se estudiará allí, junto a otros involucrados en el proceso de adopciones, las posibles modificaciones tendientes a evitar fallas y omisiones en el sistema por el que una familia adoptiva logra la tenencia de un niño.

La necesidad de cambios a la normativa surge tras varias denuncias de casos en los que hubo problemas con las adopciones.

Foto: IDM. Reunión por sequía en Maldonado.
Seguí leyendo

Orsi y Fratti se reunieron con el intendente de Maldonado por sequía: el presidente pidió no duplicar esfuerzos

En particular, la INDDHH recibió en los últimos días la denuncia de una beba de nueve meses que fue retirada de su familia adoptiva para que pase a vivir con el tío biológico de sus hermanos.

Lo que ocurrió, según informó El Observador, es que el INAU no informó a la Justicia que la beba tenía hermanos y un tío que se hizo cargo de ellos, por lo que resolvió dar a la pequeña en adopción.

Cuando el tío se enteró reclamó la tenencia de la beba y la Justicia dio marcha atrás en la adopción, resolviendo que la pequeña vaya a vivir con su tío y sus hermanos.

Estas idas y vueltas, con las consecuencias que generan en los niños, las familias adoptivas y las biológicas, son lo que se quiere evitar y corregir.

La directora del INDDHH Jimena Fernández dijo a Subrayado que ya se contactaron con el INAU por este caso particular y que esperan una respuesta a su pedido de información.

Además, dijo que se creará este grupo de trabajo para analizar posibles cambios a la normativa vigente sobre adopciones para evitar nuevas fallas u omisiones por parte de las instituciones y personas que intervienen en el proceso.

“Existen algunas dificultades en los procesos de adopción, no quiere decir que el sistema no este funcionando”, aseguró Fernández.

“Lo que hemos visto son fallas operativas, el trabajo de las duplas de acompañamiento, por ejemplo. Hay informantes calificados que dicen que la ley podría ser demasiado biologisista”, apuntó la directora de la Institución de Derechos Humanos.

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino

Te puede interesar

Foto: IDM. Reunión por sequía en Maldonado. video
Déficit hídrico

Orsi y Fratti se reunieron con el intendente de Maldonado por sequía: el presidente pidió no duplicar esfuerzos
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Escena del homicidio en ruta 102 y Coronel Raíz.
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi video
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi

Dejá tu comentario