Institución de Derechos Humanos propone estudiar cambios al proceso de adopción de niños

La Institución de Derechos Humanos creará un grupo de trabajo para analizar posibles cambios legales en el proceso de adopción de niños en Uruguay .

El planteo será elevado al INAU y se estudiará allí, junto a otros involucrados en el proceso de adopciones, las posibles modificaciones tendientes a evitar fallas y omisiones en el sistema por el que una familia adoptiva logra la tenencia de un niño.

La necesidad de cambios a la normativa surge tras varias denuncias de casos en los que hubo problemas con las adopciones.

En particular, la INDDHH recibió en los últimos días la denuncia de una beba de nueve meses que fue retirada de su familia adoptiva para que pase a vivir con el tío biológico de sus hermanos.

Lo que ocurrió, según informó El Observador, es que el INAU no informó a la Justicia que la beba tenía hermanos y un tío que se hizo cargo de ellos, por lo que resolvió dar a la pequeña en adopción.

Cuando el tío se enteró reclamó la tenencia de la beba y la Justicia dio marcha atrás en la adopción, resolviendo que la pequeña vaya a vivir con su tío y sus hermanos.

Estas idas y vueltas, con las consecuencias que generan en los niños, las familias adoptivas y las biológicas, son lo que se quiere evitar y corregir.

La directora del INDDHH Jimena Fernández dijo a Subrayado que ya se contactaron con el INAU por este caso particular y que esperan una respuesta a su pedido de información.

Además, dijo que se creará este grupo de trabajo para analizar posibles cambios a la normativa vigente sobre adopciones para evitar nuevas fallas u omisiones por parte de las instituciones y personas que intervienen en el proceso.

“Existen algunas dificultades en los procesos de adopción, no quiere decir que el sistema no este funcionando”, aseguró Fernández.

“Lo que hemos visto son fallas operativas, el trabajo de las duplas de acompañamiento, por ejemplo. Hay informantes calificados que dicen que la ley podría ser demasiado biologisista”, apuntó la directora de la Institución de Derechos Humanos.