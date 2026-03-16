El agua de OSE "es potable pero tiene una luz amarilla encendida", dijo director de la Ursea por la oposición

El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea ) Richard Charamelo, presentó este lunes un informe al Directorio del Partido Nacional sobre la sequía que sufre el centro y sur del país, y cómo afecta esto en la calidad y cantidad de agua que OSE distribuye en Montevideo y la zona Metropolitana, con especial énfasis en la crisis que atraviesa desde hace varios días la ciudad de Minas, en Lavalleja.

En Minas, dijo Charamelo, “tenemos ya hace un tiempo una situación crítica, donde las reservas se consumieron y donde se está haciendo trasvase desde arroyos y desde el río Santa Lucía, donde comienza a la toma que abastece prácticamente el 70% de la población que hoy tiene Minas”.

En esta ciudad capital de Lavalleja se redujo la presión del agua que llega a las casas y comercios “para que se tenga lo justo y necesario”.

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Consultado sobre la presencia de trihalometanos en el agua que OSE envía a la zona metropolitana, Charamelo respondió: “El agua es apta para el consumo humano, es potable pero tiene una luz amarilla encendida porque hace un tiempo que tiene algún nivel, por ejemplo lo que tiene que ver con trihalometanos, que está por encima de los índices recomendados por la OMS”, Organización Mundial de la Salud.

Los trihalometanos son químicos que aparecen en el agua cuando se debe utilizar mucho más cloro del habitual para la potabilización, y se entiende que pueden ser nocivos para la salud si se consumen en cantidades excesivas y durante mucho tiempo