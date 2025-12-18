Instalaron Mesa política de la Coalición: "Instancia clave" para "coordinación de sintonías" y sin Cabildo Abierto

Dirigentes políticos de los partidos de la coalición se reunieron en la sede del Partido Independiente , con la ausencia de Cabildo Abierto.

"Hoy damos un paso muy importante al instalar la Mesa política de la Coalición con nueve representantes. La reunión será en nuestra sede partidaria. Necesario e imprescindible", había adelantado el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, en redes sociales.

Se encontraron en la mesa los presidentes de los partidos Colorado, Andrés Ojeda, y Nacional, Álvaro Delgado, así como Mieres. También otros referentes políticos como el presidente del Partido Independiente, Omar Rodríguez, los senadores Robert Silva, Javier García y Tabaré Viera, el diputado Gerardo Sotelo y el exministro del Interior Luis Alberto Heber.

"Hemos tenido una reunión de los partidos que integramos la Coalición Republicana. Muy a fondo sobre lo que significa esta experiencia que no es que se haya juntado hoy, que viene desde hace unos cuantos años", sostuvo también Mieres, luego de la reunión, en una conferencia de prensa conjunta.

El dirigente del Partido Independiente detalló que trabajarán de forma periódica, y será donde analizarán "los grandes temas del país e intercambiar posiciones, sin perjuicio de que por supuesto cada partido mantiene su identidad, sus ideas, sus historias, sus tradiciones, pero al mismo tiempo tenemos una idea en común de cómo llevar adelante el país y cómo actuar siendo ahora oposición".

Uno de los insumos, considerado como la guía para esta instancia en común, es el programa de la coalición para el balotaje de 2024.

"Esta Coalición Republicana vino gobernando junto. No solo votó junto en el balotaje, sino que además gobernamos juntos en el período pasado", señaló Álvaro Delgado, quien consideró que la mesa se trata de una "instancia clave".

"La Coalición existe, la Coalición vive, que hay Coalición y que en realidad empezamos por lo primero, que es la coordinación de sintonías en situaciones políticas", sostuvo.

Está previsto que en las próximas reuniones se establezcan "posiciones firmes sobre temas de coyuntura o largo plazo".

Por su parte, Andrés Ojeda aclaró que no hubo conversación electoral, sino que se buscó "un mensaje político claro a la ciudadanía que es que hay coalición, porque hay un grupo de partidos políticos que manteniendo su identidad, tienen ideas y programas que los unen". En esa línea, remarcó que "empiezan a planificar su propia narrativa, a fortalecer una identidad de coalición que nada ataca la identidad de los partidos".

Respecto a la ausencia de Cabildo Abierto, Ojeda señaló que "tiene la puerta abierta de esta coalición de par en par las 24 horas del día". "A partir de que Cabildo se pronunció de que por ahora no iba a participar, obviamente no lo vamos a estar invitando todos los días a algo que nos dijo que no iba a participar".

"Tenemos claro que el tema no es solo cuestionar y criticar y obviamente señalar que este gobierno no nos representa, es un gobierno que le faltan ideas, iniciativa, sino también decirle a la gente que acá hay un proyecto alternativo. Acá hubo un proyecto alternativo, gobernó un proyecto alternativo y hay un proyecto alternativo", remarcó Mieres.