Inspector de tránsito de Canelones fue agredido por un motociclista; la Intendencia realizó la denuncia penal

Un inspector de tránsito de Canelones fue agredido por el conductor de una moto que circulaba de forma irregular. La Dirección de Tránsito de la comuna canaria realizó la denuncia ante la justicia penal.

El hecho ocurrió sobre las 14 horas durante un operativo de rutina de control y fiscalización. Dos agentes en moto recorrían la ciudad de Las Piedras cuando en Artigas y Rivera ven una moto con dos ocupantes. El acompañante no tenía casco y el conductor lo llevaba en la cabeza, pero no debidamente colocado.

Al llegar a Rivera e Instrucciones del Año XIII, el inspector se le acerca y le ordena detenerse. El conductor hace caso omiso y emprende la fuga hacia avenida Pouey. Luego, el motociclista se detuvo y uno de los inspectores le pidió los documentos. El ocupante del vehículo le dio su cédula y la libreta de propiedad de la moto, pero los datos no coincidían y pidió apoyo al otro trabajador municipal.

Seguí leyendo Inspector de tránsito fue insultado y agredido por motociclista en San José; trabajadores realizan paro parcial

Cuando se solicitó la presencia de una camioneta de tránsito para retenerle la moto, el conductor se bajó y se desacató. Lo agredió verbal y físicamente. El trabajador fue derivado al sanatorio del Banco de Seguros, donde se le constataron golpes y hematomas en el hombro izquierdo y en la muñeca.

Las autoridades realizaron la denuncia policial y penal por desacato.