Inisa analiza venta de predio de centro de bulevar Artigas y Cufré; "tiene altísimo valor inmobiliario", dijo Saavedra

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, indicó este martes que analizan la venta del predio donde está ubicado el centro de internación de bulevar Artigas y Cufré, actualmente en proceso de cierre.

Saavedra remarcó la estrategia de reacondicionar otros lugares para el traslado de los adolescentes. Hoy, quedan unos 40 internos en ese local y reiteró que la voluntad es proceder a su derivación para el cierre definitivo de todas las instalaciones allí.

"Este centro era completamente disfuncional para cualquier propósito, completamente alejado de los requerimientos que tienen las medidas socioeducativas. Además, es un centro que tiene un altísimo valor inmobiliario", indicó.

La comercialización del predio dará mejores condiciones para el cumplimiento de las medidas socioeducativas de los adolescentes, condiciones de trabajo para los funcionarios y armonía y seguridad a la zona. Asimismo, permitirá una capitalización del Inisa para modernizar el instituto, mejorar los locales de internación y trabajo, y otorgar fondos disponibles para el desarrollo de políticas socioeducativas del próximo directorio.

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