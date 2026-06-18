Inician sumario al excanciller Francisco Bustillo con separación del cargo y retención del 50% del sueldo

En los últimos días el canciller Mario Lubetkin firmó una resolución para iniciar un sumario con separación del cargo y retención del 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según fuentes políticas consultadas por Subrayado, la decisión de Lubetkin está basada en las reiteradas negativas de Bustillo para declarar ante el Departamento de Jurídica de la Cancillería, que tenía a su cargo la investigación interna por la destrucción de documentación oficial en el marco del caso del pasaporte uruguayo entregado en Dubai al narcotraficante Sebastián Marset.

La investigación penal por la entrega del pasaporte estaba a cargo del fiscal Alejandro Machado. El año pasado el fiscal envió un oficio a Cancillería pidiendo reunir la mayor cantidad de documentación posible para avanzar en la causa.

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A partir de esa solicitud Lubetkin resolvió iniciar una investigación interna para conocer el faltante de documentos en Cancillería sobre el procedimiento de entrega del pasaporte a Marset, y también la destrucción de documentos oficiales.

Los responsables de la investigación entonces comenzaron a citar a funcionarios y autoridades de la época, 2021 y 2022. Entre otros declaró el exdirector de Asuntos Jurídicos Carlos Mata.

Bustillo fue citado y se negó a comparecer. Fue convocado en una segunda instancia y también se negó a brindar detalles y de hecho comunicó a los responsables de la investigación que no iría a declarar y que no lo llamaran más por teléfono.

Ante esta negativa, asesorado por el Departamento Jurídico, el canciller Lubetkin resolvió iniciar el sumario a Bustillo, con separación del cargo y retención de haberes.

Bustillo es funcionario de carrera de Cancillería y actualmente está en pase en comisión como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola.