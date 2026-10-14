Inician investigación de urgencia por intoxicación de cinco alumnos dentro del Liceo 5 de Tacuarembó

Cinco adolescentes de 15 años resultaron intoxicados por una sustancia que presuntamente es gas pimienta dentro de un salón del Liceo 5 de Tacuarembó, indicaron fuentes del caso a Subrayado.

Habrá una investigación de urgencia para determinar el origen del gas y el responsable de la intoxicación. Este jueves, el inspector de liceos Jorge Bulson concurrirá a la institución por este tema.

Este miércoles, la directora se reunió con los padres de los alumnos afectados.

Temas de la nota investigación

Intoxicación