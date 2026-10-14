Cinco adolescentes de 15 años resultaron intoxicados por una sustancia que presuntamente es gas pimienta dentro de un salón del Liceo 5 de Tacuarembó, indicaron fuentes del caso a Subrayado.
Inician investigación de urgencia por intoxicación de cinco alumnos dentro del Liceo 5 de Tacuarembó
Buscan determinar el origen del gas -un tipo de pimienta- y el responsable de la intoxicación de los alumnos en el salón de clase.
Habrá una investigación de urgencia para determinar el origen del gas y el responsable de la intoxicación. Este jueves, el inspector de liceos Jorge Bulson concurrirá a la institución por este tema.
Este miércoles, la directora se reunió con los padres de los alumnos afectados.
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