Incautaron dijes y cadenas de oro en investigación por arrebatos en vía pública y piden identificar los objetos

La Policía incautó cadenas y dijes de oro en un allanamiento en el que derivó una investigación por el arrebato de este tipo de accesorios en la vía pública. Hay detenidos.

Los robos investigados se registraron sobre todo en la zona céntrica de la ciudad de Montevideo. El primer caso que llevó a este desenlace fue uno ocurrido el 18 de setiembre, cuando a una mujer le robaron una cadena con sus iniciales.

La Policía pudo establecer la identidad de los presuntos autores y este lunes hubo un allanamiento, donde se logró detener a un hombre de 30 años, con seis antecedentes penales, y a un adolescente de 17.

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En el lugar había “cadenas, medallas y otras joyas lisas y estampadas, varias de ellas con iniciales y aparentemente de oro”, señala el comunicado de Jefatura de Montevideo.

“La investigación continúa para determinar la procedencia de los objetos incautados y establecer si guardan relación con otros hechos denunciados. Se solicita la colaboración de la población en caso de identificar algunos de los objetos, ponerse en contacto con Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I, sito en Avda Félix Maria Olmedo Nro. 3670 entre Pereyra y Valentín Gómez (Zona Prado detrás de Seccional 7ma) teléfono 2030 interno 2985 y/o a la Dirección de Información Táctica teléfono Nro. 2030 interno 2044”, señala el texto.