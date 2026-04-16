Inicia alto al fuego entre Israel y Líbano, aunque hubo disparos en Beirut

Un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano entró en vigor el viernes tras ser anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que quiere organizar un encuentro entre los dirigentes de ambos países.

La tregua, que comenzó en la medianoche local en ambos países, se produce mientras Washington intensifica sus esfuerzos para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, que insiste en que un eventual acuerdo de paz solo es posible con un alto el fuego en Líbano.

La guerra de Oriente Medio comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y el Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo.

Seguí leyendo Donald Trump dice que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de diez días, y que líderes se reunirán en la Casa Blanca

Más de 2.000 personas han muerto por los ataques israelíes contra Líbano y al menos un millón han sido desplazadas. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones "excelentes" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano iniciaran negociaciones de paz en Washington.

"Las dos partes quieren la PAZ y creo que se va a concretar rápidamente", agregó.

Más tarde dijo que esperaba que Netanyahu y Aoun visitaran la Casa Blanca "en los próximos cuatro o cinco días". Sería la primera vez que los líderes de Israel y Líbano se reúnen.

El martes se celebraron conversaciones directas entre los embajadores de ambos países en Washington, las primeras de este tipo desde 1993.

El primer ministro libanés saludó el acuerdo de alto el fuego, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este acuerdo brinda una oportunidad de "paz histórica" con Beirut, celebró Netanyahu, recordando no obstante su exigencia de un desarme de Hezbolá como condición previa.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró el alto el fuego y pidió a "todas las partes que lo respeten plenamente".

Tras la entrada en vigor del alto al fuego con Israel se escucharon disparos en los barrios del sur de Beirut, reportaron periodistas de AFP.

Imágenes de AFPTV también mostraban a personas regresando al sur de la capital libanesa, zona bajo fuego intenso en las últimas semanas.

Medios estatales informaron de "intensos disparos" que acompañaron el inicio del acuerdo.