Delincuentes robaron $300.000 en local de cobranzas de Balneario Buenos Aires

Delincuentes robaron unos $300.000 en local de cobranzas de Balneario Buenos Aires, en el departamento de Maldonado.

El servicio de emergencias 911 recibió un llamado que pedía la presencia de un móvil ya que había ocurrido el robo de dinero, mediante amenazas, del local que ya había cerrado.

Información primaria indica que los individuos obligaron al encargado a entrar nuevamente al local, pero que no le causaron lesiones.

La Brigada de Investigaciones de la Zona Operacional IV trabaja en el hecho ocurrido en ruta 10 y calle 19.