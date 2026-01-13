RECIBÍ EL NEWSLETTER
CARLOS MARÍA RAMÍREZ Y JULIÁN LAGUNA

Ingresaron mediante daños al Santuario de Belvedere y se llevaron objetos de valor; la Policía busca a los responsables

Personal policial realizó relevamiento en la zona y gestionó el acceso a registros de cámaras ministeriales cercanas al lugar.

santuario-belvedere-capuchinas-robo

Delincuentes ingresaron mediante daños al santuario de Francisca Rubatto de las Hermanas Capuchinas, en Belvedere y se llevaron objetos de valor.

El hurto ocurrió en las últimas horas en avenida Carlos María Ramírez y Julián Laguna.

La Policía constató la rotura de un candado y daños en una reja, así como el forzamiento de una puerta de vidrio.

una mujer de 70 anos fue estafada por 1.300.000 pesos mediante el cuento del tio en belvedere
Una mujer de 70 años fue estafada por 1.300.000 pesos mediante el cuento del tío en Belvedere

Los individuos se llevaron diversos objetos de valor religioso y litúrgico, como placas conmemorativas y canillas de bronce, además de registrarse daños en vitrinas y en adornos religiosos.

La investigación continúa.

