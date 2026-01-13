Ingresaron mediante daños al Santuario de Belvedere y se llevaron objetos de valor; la Policía busca a los responsables

Delincuentes ingresaron mediante daños al santuario de Francisca Rubatto de las Hermanas Capuchinas, en Belvedere y se llevaron objetos de valor.

El hurto ocurrió en las últimas horas en avenida Carlos María Ramírez y Julián Laguna.

La Policía constató la rotura de un candado y daños en una reja, así como el forzamiento de una puerta de vidrio.

Los individuos se llevaron diversos objetos de valor religioso y litúrgico, como placas conmemorativas y canillas de bronce, además de registrarse daños en vitrinas y en adornos religiosos.

Personal policial realizó relevamiento en la zona y gestionó el acceso a registros de cámaras ministeriales cercanas al lugar.

La investigación continúa.