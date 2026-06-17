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MUNDIAL 2026 - GRUPO L

Inglaterra vence 4-2 a Croacia en su debut en el Mundial 2026, con doblete de Kane

El delantero del Bayern de Múnich llegó a 10 goles en la Copa del Mundo, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los Tres Leones en el mayor evento del fútbol internacional.

inglaterra-debut-victoria-croacia-mundial-2026-AFP

Con un doblete de su capitán, Harry Kane, Inglaterra venció 4-2 a Croacia este miércoles en su debut en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.

El delantero del Bayern de Múnich llegó a 10 goles en la Copa del Mundo, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los Tres Leones en el mayor evento del fútbol internacional.

Kane convirtió en el minuto 12 un penalti cometido por Luka Modric y anotó con un cabezazo en el 42, pero los ajedrezados reaccionaron en ambas ocasiones con tantos de Martin Baturina en el 36 y Petar Musa en el 45+5.

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Bellingham aprovechó en el 47 un fantástico pase de Elliot Anderson para volver a desnivelar y Marcus Rashford terminó de encaminar el triunfo en el 85.

En este partido en el estadio de los Dallas Cowboys de la NLF en Arlington, Texas, Inglaterra demostró enorme pegada y solo la inspiración del portero croata, Dominik Livakovic, evitó que el marcador a su favor fuese más amplio.

Pero el equipo de Thomas Tuchel también tuvo problemas para tomar el control del mediocampo frente a Croacia y sufrió mucho cuando su rival pisaba el área.

Alineaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford - Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi, 87), Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers, 72) - Noni Madueke (Bukayo Saka, 72), Jude Bellingham (Djed Spence, 79), Anthony Gordon (Marcus Rashford, 72) - Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livakovic - Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic, 66), Josko Gvardiol - Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic, 58), Mario Pasalic (Andrej Kramaric, 78), Ivan Perisic - Petar Susic, Petar Musa (Igor Matanovic, 66), Martin Baturina (Nikola Vlasic, 78). DT: Zlatko Dalic.

FUENTE: AFP

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