INDICADOR DE PRECIOS FRONTERIZOS

Diferencia de precios entre Salto y Concordia se redujo a 26% en noviembre; relevaron artículos más baratos en Uruguay

E el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa casi la mitad de los bienes relevados, la diferencia se redujo de 30 a 19,3%, según el documento de las economistas María José Medin y Gimena Abreu.

comercio-gente-concordia-carrefour.jpg

La diferencia de precios entre Salto y Concordia se redujo nueve puntos porcentuales en dos meses y alcanzó el 26% en noviembre, según el Indicador de Precios Fronterizos que elabora de Universidad Católica del Uruguay (UCU).

De acuerdo al documento elaborado por las economistas María José Medin y Gimena Abreu del Observatorio Económico del Campus Salto, en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa casi la mitad de los bienes relevados, la diferencia se redujo de 30 a 19,3%.

Dos artículos, el jamón cocido y el polvo de hornear, mostraron precios más caros en Concordia que en Salto, con diferencias de 23,4 y 11,7%, respectivamente, a favor de Uruguay. En tanto, en los demás artículos, en más de la mitad la diferencia de precios fue menor al 50%, en un tercio la diferencia se ubicó entre 50 y 100%, y en dos artículos, fideos y postres en polvo, la diferencia superó el 100%. En este último producto, alcanzó 209,1%.

En Bebidas alcohólicas y tabaco, la brecha se mantuvo en 56%. La mayor diferencia estuvo en el precio de los vinos que alcanzó el 96%, seguido por los cigarrillos con 63% y cerveza con 48%. En tanto, el precio del whisky fue 3% más caro en Concordia.

En Prendas de vestir y calzado, la diferencia de precios fue de 1,6%, aunque en los jeans de mujeres y hombres registraron precios menores en Salto. En calzado deportivo de mujeres y de hombres, la brecha es mínima, menor al 3%, y en el de niños, la diferencia alcanzó 36% y las remeras 30%.

En Productor del hogar, la brecha se mantiene en 33%. Dos artículos, las toallas y las sábanas presentaron precios promedio más altos en Concordia, 25,6 y 32%, respectivamente. El resto de los artículos estuvieron más caros en Salto, con una diferencia que alcanzó 65,5% en el caso del detergente.

En Transporte y combustible, se registró un descenso en la diferencia de precios. La brecha para la nafta Súper se ubicó en 10%, que si no fuera por el descuento de Imesi sería de 64%, y para el gasoil la diferencia fue de 2%. El precio promedio de las cubiertas fue más alto en Salto y la diferencia de 10%.

En el rubro Comidas fuera del hogar, la diferencia de precios disminuyó y alcanzó 59,1%.

Por último, en Bienes diversos se mantuvo la brecha en 66%. Los precios alcanzaron diferencias de 111% para el desodorante, 69% para la pasta dental, 66% para el champú, 46% para el papel higiénico y 35% para el jabón de tocador.

Informe_IPF_NOV25

