Influencer organiza campaña de recolección de kits escolares; 50 son para el comedor de Yenifer

Tati destacó la importancia de que cada niño comience con dignidad y no con calzado roto, ni con un cuaderno con tres hojas, "que se sienta como un día importante y motivado para arrancar el año con todo", comentó. Y agregó: "La idea también no es solo sostener al niño sino también a esos padres que no están pudiendo en ese momento".

El comedor de Yenifer se encuentra ubicado en el asentamiento de Villa Prosperidad cerca de Zona América. En diálogo con Subrayado, relató que unos 44 niños de todas las edades se acercan todos los días para tomar la leche, también personas adictas a las drogas. Yenifer tiene 8 hijos y 13 nietos, llega de trabajar y comienza a cocinar y a preparar la comida. "Es gratificante, es lo que te manda Dios hacer por el prójimo porque sino ayudas, ¿qué sos?", dijo.

Entre lágrimas, Yenifer se refirió a la llegada de Tati y la importancia de su tarea. Planean construir el merendero en el terreno de adelante de la casa.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del 092 371 368 o en el Instagram @Tati.Pais