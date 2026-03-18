"Podcast en la Feria": un espacio que promueve y registra conversaciones espontáneas en Tristán Narvaja

"Podcast en la feria" es eso: una joven que se sienta los domingos en Tristán Narvaja con una mesa, cuatro sillas y micrófonos. La premisa es que quien pase por allí y tenga ganas de compartir algo, se siente y la acompañe un rato para crear el podcast que va guardando historias de la feria.

La conduce Martina Fernández, "Tina", y promueve y registra charlas espontáneas en la feria aunque, afirma la joven. "De lo que quieran, de lo que los aqueje, algo que tengan pensado, pueden venir con un tema, justo estar en la feria comprando ropa y quieren hablar de eso, venir de otro lado, de una fiesta, de lo de un amigo. Usualmente la gente cuenta cosas espontáneas que vive", dice la joven.

El escenario de Tristán Narvaja es porque "es un lugar, un espacio único en lo que es la ciudad, para sentarte, tener una pausa y conversar de cualquier tema sin guion, sin necesaria formalidad, y para que cualquier persona lo pueda hacer".

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"Es un lugar muy ecléctico la feria. Todo el tiempo están pasando cosas, y se están dando intercambios no solo monetarios, sino en el podcast se dan intercambios más de índole conversacional, sentimental. Me gusta mucho la feria y siento que es un lugar que lo hace abierto a todo el público, accesible a todos", asegura.

"Yo siento que aprendí un montón, me voy cada domingo menos ignorante de cosas que no tenía idea y aprendo al menos un poquito, me enriquece un montón. Aprendí mucho más a interactuar con la gente, a no tener vergüenza, a hacer un espacio cómodo, a poder charlar sin miedo y me cambió un montón", señala.

El "Podcast en la Feria" se puede escuchar por Spotify y Youtube, y seguir en las redes sociales.