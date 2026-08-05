En julio de 2026, el Índice de Precios del Consumo (IPC) registró una variación mensual casi nula (0,07%). Con este resultado, la inflación anual (últimos 12 meses) quedó en 4,27%, cifra muy similar a la tasa anual en el mes anterior. La inflación anual se mantiene debajo de la meta del Banco Central (BCU), que está en 4,5%.
Inflación anual estable en 4,3%, se mantiene debajo de la meta del Banco Central
En julio el Índice de Precios del Consumo (IPC) no mostró casi cambios. Baja en combustibles compensó suba en algunos alimentos.
En julio se destacó la baja en combustibles (-5%) y en vestimenta (-2,6% promedio), con la ropa femenina con una baja más fuerte (-6,5%) por el inicio de las liquidaciones de temporada.
En alimentos, los incrementos de precio más pronunciados del mes se observaron en ciertas hortalizas, como tomates (34%) y morrones (26%), y en productos a base de cereales (los alfajores subieron 8,5%). En contraste, hubo bajas mensuales destacadas, caso de lácteos (bajaron 1% promedio) y algunas frutas como limones (-16%).
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Al desagregar el indicador según el origen de los bienes y servicios, se constata que los precios transables mostraron un incremento interanual de 2,15%. Por su parte, los precios no transables registraron un aumento interanual mayor, alcanzando un 5,80% en los últimos 12 meses.
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