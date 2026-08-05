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DATOS DEL IPC

Inflación anual estable en 4,3%, se mantiene debajo de la meta del Banco Central

En julio el Índice de Precios del Consumo (IPC) no mostró casi cambios. Baja en combustibles compensó suba en algunos alimentos.

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En julio de 2026, el Índice de Precios del Consumo (IPC) registró una variación mensual casi nula (0,07%). Con este resultado, la inflación anual (últimos 12 meses) quedó en 4,27%, cifra muy similar a la tasa anual en el mes anterior. La inflación anual se mantiene debajo de la meta del Banco Central (BCU), que está en 4,5%.

En julio se destacó la baja en combustibles (-5%) y en vestimenta (-2,6% promedio), con la ropa femenina con una baja más fuerte (-6,5%) por el inicio de las liquidaciones de temporada.

En alimentos, los incrementos de precio más pronunciados del mes se observaron en ciertas hortalizas, como tomates (34%) y morrones (26%), y en productos a base de cereales (los alfajores subieron 8,5%). En contraste, hubo bajas mensuales destacadas, caso de lácteos (bajaron 1% promedio) y algunas frutas como limones (-16%).

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Al desagregar el indicador según el origen de los bienes y servicios, se constata que los precios transables mostraron un incremento interanual de 2,15%. Por su parte, los precios no transables registraron un aumento interanual mayor, alcanzando un 5,80% en los últimos 12 meses.

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