Infectólogo analizó aumento de circulación de virus respiratorios y los cuidados con los más chicos

Galiana explicó que, además del virus VRS existe un elevado ingreso de niños por influenza A y B que les provoca infección pulmonar y que si hubieran recibido la vacuna antigripal, estarían prevenidos. Destacó que el Hospital Pereira Rossell y el CTI "está lleno", pero al momento no hay niños esperando ingresar el centro de salud. Elevaron el número de camas en cuidados intensivos y de personal.

El médico pediatra, explicó que la bronquiolitis es una enfermedad con alto recambio pero, el período severo es de dos o tres días por lo que no requiere una internación en cuidados intensivos de 20 días. Consultado sobre si la gravedad es mayor en pacientes que no recibieron la vacuna antigripal, Galiana dijo que el virus del VRS es distinto al de la gripe y que la población no está vacunada contra el mismo. En los menores de 1 año puede ser severa.