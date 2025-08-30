RECIBÍ EL NEWSLETTER
las imágenes

Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso

El traslado de esta columna de destilación, la más grande movilizada por las calles de Montevideo, comenzó en la madrugada del sábado. Mirá las imágenes.

La inmensa columna o chimenea en los momentos previos de cruzar el puente de bulevar Artigas y los accesos. Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.

La inmensa columna o chimenea en los momentos previos de cruzar el puente de bulevar Artigas y los accesos. Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.

La columna de 80 metros en el inicio del traslado. Foto: Federico Ojeda, compartida con Subrayado.

La columna de 80 metros en el inicio del traslado. Foto: Federico Ojeda, compartida con Subrayado.

La columna de 80 metros en el inicio del traslado. Foto aérea de Federico Ojeda, compartida con Subrayado.

La columna de 80 metros en el inicio del traslado. Foto aérea de Federico Ojeda, compartida con Subrayado.

En la madrugada del sábado comenzó el traslado inédito por Montevideo de una columna de destilación de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso.

El traslado tuvo su punto de partida en la planta Industrial de CIR (Aparicio Saravia y Rafael) y tuvo como destino final el puerto de Montevideo.

Todo el trayecto sumó casi 15 kilómetros por las calles: Aparicio Saravia, General Flores, Bulevar Artigas (con parada entre Uruguayana y Agraciada), Ruta Nacional Hugo Batalla (incluye al oeste del Puente Ferroviario FFCC) y la rambla Baltasar Brum.

Foto: FocoUy. 
Inumet amplía a gran parte del país la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes
columna-traslado-montevideo-foto-Federico-Ojeda

La columna fue ingresada al puerto sobre las cinco de la tarde, informó la Intendencia. Así, culminó el operativo en Uruguay.

