INE registró leve aumento de la informalidad laboral en 2024; ocurre más en Artigas, Cerro Largo y Rivera

Los datos también revelan que los departamentos de Artigas, Cerro Largo y Rivera se ubican dentro de los que más informalidad laboral registran.

Los trabajadores informales son los que lo hacen por cuenta propia o empleadores que no están registrados ante Seguridad Social, asalariados y contratistas dependientes sin partes, familiares no remunerados del hogar y asalariados privados que no aportan por la totalidad del salario.