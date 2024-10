Incidentes clásico: diputado Jisdonian reafirma necesidad de aprobación de proyecto para prevenir la violencia en el fútbol

En relación a los hechos ocurridos este domingo en el Gran Parque Central donde durante el partido clásico hinchas ubicados en la tribuna Abdón Porte lanzaron bengalas, piedras y un mate, entre otros objetos, el diputado manifestó que no pueden quedar impunes los responsables de los hechos de vandalismo.

Consultado sobre la responsabilidad de lo sucedido, Jisdonian indicó que son varios los responsables, entre ellos los que están destinados al control e ingreso de los hinchas. "Debió haber otra previsión, tiene que haber otro trabajo. Sabemos quizás que hubo una buena intención por parte de Nacional, no tengo duda de eso, pero obviamente se fracasó", manifestó.

El legislador explicó que el proyecto para la prevención de violencia en el fútbol y escenarios deportivos nunca tuvo como objetivo sancionar a los clubes en caso de que no tengan responsabilidad. "Lo que falta claramente es la identificación de estas personas y que no estén más", enfatizó.

Varios legisladores fueron puestos en conocimiento y por desconocimiento de la norma no lo entendieron. Además, dijo que mantuvo comunicaciones con dirigentes de los clubes, pero le manifestaron algunas discrepancias.

Consultado sobre quiénes había presionado, Jisdonian señaló que hubo llamados del presidente de Nacional, Alejandro Balbi, y también del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. "Me explicó dónde eran las diferencias, lo hablamos, lo entendí y obviamente estamos dispuestos a cambiarlo. Desde Nacional no he tenido comunicación", concluyó.