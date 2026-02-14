RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO HUBO LESIONADOS

Incendio destruyó un galpón de mil metros cuadrados de una fábrica en Nuevo París

El fuego generalizado afectó la estructura de unos 50 por 20 metros, paredes de ladrillo y 15 metros de altura, con colapso parcial de la estructura.

incendio-fabrica-nuevo-paris

Un incendio se registró en la madrugada de este sábado en un galpón de unos mil metros cuadrados de una fábrica, ubicada en Nuevo París.

Alrededor de las 2:00, personal del destacamento de Casavalle concurrió a la fábrica ubicada en Santa Lucía esquina Bernardo de Guzmán. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el incendio generalizado en un galpón de unos 50 por 20 metros, paredes de ladrillo y 15 metros de altura. El fuego ya había provocado el colapso parcial de la estructura.

Personal de Bomberos combatió el incendio desde varios puntos en simultáneo, pero las dimensiones del siniestro obligó a pedir apoyo de personal al destacamento de Belvedere y refuerzo de abastecimiento hídrico para asegurar el flujo continuo de agua durante toda la intervención, se informó.

matrimonio con 6 hijos que perdio todo tras incendiarse su casa hace campana para alquilar con dinero de subsidio
Seguí leyendo

Matrimonio con 6 hijos que perdió todo tras incendiarse su casa hace campaña para alquilar con dinero de subsidio

El incendio fue controlado, se evitó la propagación y tras la extinción se realizaron trabajos de enfriamiento y remoción para descartar que quedaran focos remanentes.

El siniestro no dejó personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales de consideración en la estructura afectada por el fuego.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO

Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado
EXMINISTRO DE DEFENSA

García afirmó que decisión de rescindir el contrato con Cardama busca "destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero pretendió pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
TELEVISIÓN URUGUAYA

Gran Hermano Uruguay llega a la pantalla de Canal 10, en la celebración de sus 70 años

Te puede interesar

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
TENÍA ANTECEDENTES PENALES

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
Murió un motociclista de 29 años tras chocar contra un camión en avenida Italia
NO LLEVABA EL CASCO PUESTO

Murió un motociclista de 29 años tras chocar contra un camión en avenida Italia

Dejá tu comentario