Incendio destruyó un galpón de mil metros cuadrados de una fábrica en Nuevo París

Un incendio se registró en la madrugada de este sábado en un galpón de unos mil metros cuadrados de una fábrica, ubicada en Nuevo París .

Alrededor de las 2:00, personal del destacamento de Casavalle concurrió a la fábrica ubicada en Santa Lucía esquina Bernardo de Guzmán. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el incendio generalizado en un galpón de unos 50 por 20 metros, paredes de ladrillo y 15 metros de altura. El fuego ya había provocado el colapso parcial de la estructura.

Personal de Bomberos combatió el incendio desde varios puntos en simultáneo, pero las dimensiones del siniestro obligó a pedir apoyo de personal al destacamento de Belvedere y refuerzo de abastecimiento hídrico para asegurar el flujo continuo de agua durante toda la intervención, se informó.

El incendio fue controlado, se evitó la propagación y tras la extinción se realizaron trabajos de enfriamiento y remoción para descartar que quedaran focos remanentes.

El siniestro no dejó personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales de consideración en la estructura afectada por el fuego.