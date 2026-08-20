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HABRÁ INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Incidente con diputados en estacionamiento del Palacio Legislativo: fuentes de Locomoción descartan motivos políticos

Las fuentes señalaron que la diputada Pérez Bonavita se dirige a ese sector, reservado para autos oficiales, cuando hay sesiones y el estacionamiento de Diputados se ve colmado.

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Fuentes de sector Locomoción del Palacio Legislativo descartaron motivaciones políticas en el incidente registrado en el estacionamiento, luego de que el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, señalara que “se le quitó la libertad de circulación a una legisladora". El Parlamento iniciará una investigación de urgencia por este hecho.

Según las fuentes, era la tercera vez que la diputada Silvana Pérez Bonavita dejaba su auto particular (no es oficial) estacionado en la zona asignada a los autos oficiales del Senado.

Esto ocurre, indicaron, porque cuando hay sesiones, el estacionamiento de Diputados se ve colmado y la legisladora se dirige al sector del Senado.

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Habrá investigación administrativa de urgencia por incidente en el estacionamiento del Palacio Legislativo

Los informantes dijeron que la diputada fue advertida en otras dos oportunidades y también antes del episodio de ayer, sobre que ese lugar no le correspondía, y que cuando retornaran los vehículos del Senado que están en la calle tendrían que usar el espacio.

En la primera oportunidad, la diputada sacó el vehículo. En la segunda oportunidad no lo sacó y se le advirtió que cuando retornara el auto que debe ocupar ese lugar, bloquearía el suyo. Esa vez no fue bloqueado.

La tercera vez, que fue este miércoles, también fue advertida, pero igualmente dejó el auto estacionado en la zona de vehículos oficiales del Senado, dijeron las fuentes. Por lo tanto, se procedió a dejar el auto bloqueando la salida del auto de Pérez Bonavita.

Fue así que, cuando la legisladora se quiso retirar del Palacio Legislativo, encontró el vehículo obstaculizando en lugar.

Tras el reclamo de la legisladora, el secretario del Senado, José Pedro Montero, se comunicó con el jefe de Locomoción del turno de la mañana, solicitando que concurriera a retirar el vehículo.

En el interín, el vehículo oficial del Senado fue dañado a golpes en los vidrios con una piedra.

El diputado Álvaro Perrone, que denunció móviles políticos en el bloqueo del vehículo de Pérez Bonavita, denunció la situación ante la senadora Carolina Cosse, y se dará inicio a una investigación administrativa.

Fuentes del Senado dijeron que el daño en el vehículo también será denunciado para que sea investigado en el marco de la investigación.

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